Hospital promove exposição no âmbito do Dia Mundial da Fisioterapia

Hoje é o Dia Mundial da Fisioterapia. O Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) vai promover uma exposição, para assinalar a data, intitulada “Fisioterapia no HDFF, EPE: Passado, Presente e Futuro”, que irá ser inaugurada hoje, pelas 12 horas e ficará patente na galeria do HDFF até ao final de Setembro.

Esta mostra será uma “exposição fotográfica que procura retratar momentos marcantes da história da Fisioterapia nesta instituição, desde o seu surgimento até aos dias de hoje, partilhando os registos de mais de 40 anos de existência desta profissão no HDFF, EPE”, segundo nota avançada pelo Hospital.

Adicionalmente, a equipa de fisioterapeutas organizará uma acção de divulgação e

promoção dos benefícios da hidroterapia na osteoartrite, através de 2 sessões gratuitas em

colaboração com a piscina municipal do Paião, que decorrerá no dia 17 de Setembro durante a manhã. A inscrição prévia é necessária através do e-mail ana.rita@hdfigueira.min-saude.pt .