“Tenho um papel para ti” – comédia de improviso na Figueira da Foz

No dia 15 de Setembro, pelas 21h30, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai receber a comédia “Tenho um papel para ti”, com Ana Guiomar, João Paulo Rodrigues, Inês Herédia e Diogo Valsassina, que consiste numa peça de teatro em que os actores apenas terão acesso ao texto que vão representar no momento em que entrarem em palco.

Nota descritiva deste espectáculo refere que o público, que saberá a história antes dos atores, presenciará uma experiência única, visto que cada edição terá um texto diferente, em que os actores terão de se adaptar a cada história contada.

O preço dos bilhetes é de 19 euros por pessoa, à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.