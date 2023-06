O Encontro Nacional de Harley-Davidson decorreu no passado fim de semana na Figueira da Foz.

No domingo, o dia foi passeio pelo concelho, onde se incluiram a Serra da Boa Viagem, Enforca Cães e a Praia de Quiaios, onde os participantes realizaram uma paragem no Street Food Festival.

A caravana visitou depois o Núcleo Museológico do Sal, para além de estar em exposição nos jardins do Palácio Sotto Maior e de ter realizado a entrega de prémios num jantar que decorreu no Casino Figueira.