A Incubadora do Mar & Indústria da Figueira da Foz (IEFF) vai receber um ciclo de workshops sobre a economia do mar, que irá decorrer no âmbito do projecto OCEAN.pt, uma iniciativa que visa o reforço da internacionalização da economia do mar nacional e o aumento da sua atractividade e notoriedade externa.

Os workshops serão realizados no próximo dia 15 de Junho, pelas 15 horas.