Festas de Santo António na Misericórdia

Hoje é dia de arraial de Santo António com animação, sardinha e música no Pátio de Santo António, localizado no Largo Silva Soares, a partir das 20 horas, com as canções de Carlos Rodrigues e, mais tarde, pelas 22h30, a tradicional actuação de Quim Barreiros.

Amanhã, dia 13 de Junho, as celebrações continuam com a celebração da missa solene, pelas 15h30, que conta com a participação do Grupo Coral da Paróquia de Buarcos. A cerimónia será encerrada com a bênção e a distribuição simbólica de pães e cravos.