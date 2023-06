Autorizados 300 mil euros para processo de comboios de alta velocidade entre o Porto e Soure

A Infraestruturas de Portugal lançou o procedimento pré-contratual para a contractação da execução até 2024 da ‘Linha de comboios Alta Velocidade – Porto/Soure – Consultoria Túneis’, pelo valor de 300 mil euros, segundo despacho publicado ontem em Diário da República.

O despacho do Conselho de Administração Executivo autoriza a repartição de encargos relativos ao contrato para a Linha de Alta Velocidade previstos no Plano Nacional de Investimentos 2030, destinando a maior fatia (270.600 euros) para este ano e 29.400 euros para 2024.

O conselho de administração, no preâmbulo do despacho, destaca que a Infraestruturas de Portugal “assume exigentes responsabilidades” relacionadas com a gestão corrente das redes rodoviária e ferroviária nacionais, incluindo a necessidade de realizar investimentos nessas infraestruturas relacionados com a manutenção.

Nesse âmbito, anuncia o lançamento de um procedimento para contratualizar a realização da Aquisição de Serviços para a «Linha de Alta Velocidade – Porto/Soure – Consultoria Túneis», que lembra estar integrada no empreendimento/projecto “F01 – Nova Linha Porto – Lisboa”.

O procedimento tem um preço base de 300 mil euros, integrando a actividade a candidatura aprovada no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, com uma taxa de cofinanciamento de 50 por cento e uma comparticipação pública nacional de 50 por cento, segundo o despacho.