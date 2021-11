Gala dos 100 anos do GRV

No âmbito das comemorações do centenário do Grupo Recreativo Vilaverdense (GRV), terá lugar no próximo dia 20 de Novembro, pelas 21h30, no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz a sua gala do centenário, que contará com a actuação da cantora Ana Bacalhau e a Orquestra de Jazz da Escola de Artes do CAE.

Este espectáculo conta ainda com a participação dos seguintes convidados: Irina Lopes, Beatriz Alves, Cátia Maricato, Lara Ramalho, Pedro Martins, Luís Pinto, Reviverdance e Ballet Boys (finalistas de edição 2021 do programa televisivo Got Talent Portugal).

Os bilhetes encontram-se disponíveis no CAE e no GRV.