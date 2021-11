Escolas do 1º CEB recebem unidade móvel de sensibilização ambiental «ZOOURBANIDADE»

A mais recente unidade móvel de sensibilização da SUMA, a ZOOURBANIDADE, irá

visitar 27 escolas do 1º ciclo do ensino básico da rede pública do concelho da Figueira da Foz, a partir das 9 horas do dia 18 de Novembro. As visitas irão realizar-se até dia 2 de Dezembro e são dirigidas aos alunos do 3º e 4º anos.

Esta viatura de grandes dimensões inspirada no reino animal explora, através de metáforas associadas aos comportamentos da “bicharada”, conteúdos de educação ambiental. Visa alertar para a exigência de urbanidade na utilização dos espaços e equipamentos públicos, enquanto princípio de salvaguarda de direitos e deveres individuais. É constituída por três zonas distintas de exploração: um auditório, uma zona multimédia e uma zona sensorial. Há também uma bancada da cidadania, onde as crianças poderão recomendar propostas de ação ao Ministro do Ambiente.