O Município da Figueira da Foz vai hoje iluminar a Fonte Luminosa com as cores do arco-íris para promover igualdade de género, assinalando o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia, Bifobia e Interfobia.

Esta iniciativa integra o Plano Municipal para a Igualdade, dinamizada pela Câmara Municipal em conjunto com a Associação Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo (ILGA).