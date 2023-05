21.º aniversário do CAE com Commedia a La Carte Kids

No dia 4 de Junho, pelas 17 horas, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta Commedia a La Carte Kids, um espectáculo que decide apostar em talentos jovens para comédia de improviso com curadoria de César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda.

Esta comédia será realizada no âmbito do 21.º aniversário do CAE e será a primeira edição inteiramente composta por mulheres, com Rita Cruz, Filipa Duarte e Joana Castro, acompanhadas por uma banda musical.

Os bilhetes estão à venda por dez euros, disponíveis na bilheteria do CAE e na Ticketline.