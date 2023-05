No domingo passado, o Casino Ginásio teve a sua última oportunidade desta época de subir para a Proliga com a derrota frente ao Olivais FC, no último jogo do play-off de acesso.

Apesar do bom percurso desta época, a equipa não conseguiu alcançar o nível desejado de competição, acumulando doze vitórias e duas derrotas na época regular fase Norte-Centro e dez vitórias e quatro derrotas na fase Grupo de Promoção Norte.