Na semana passada, onze alunos da Escola Profissional da Figueira da Foz e seis alunos do Instituto Tecnológico da Figueira da Foz partiram para Rimini, em Itália, e para Waterford, Irlanda, no âmbito do projecto de mobilidade Erasmus +.

O processo de internacionalização e inovação curricular deste jovens terá a duração de dez semanas, numa formação que visa integrá-los no contexto social e profissional das áreas respectivas.