Festival de música folk contemporânea na 10 de Agosto

No próximo dia 27 de Maio, a Sociedade Filarmónica 10 de Agosto vai dinamizar o 1.º TRAD/FOLK FIGUEIRA – Festival de música folk contemporânea, com jogos, animação, música e dança a decorrer na sede desta colectividade.

As actividades do dia contam ainda com workshops que visam incentivar e dar a conhecer e valorizar as danças tradicionais europeias, acabando com um jantar e baile.

Mais informações acerca do Programa e Inscrições através do email: folkmusicportugal@gmail.com ou pelo telefone 919 961 890