Primeiro curso do campus da Figueira da Foz terminou com um Boot Camp

O primeiro curso ministrado no Campus da Figueira da Foz da Universidade de Coimbra (CFFUC), Curso de Formação em Temas de Turismo Costeiro, não conferente de grau, terminou no passado sábado, dia 13 de Maio, com a realização de um Boot Camp na Figueira da Foz.

Este curso foi composto por sete sessões realizadas aos sábados e financiado a 100% pelo PRR (Projeto Living the Future Academy), teve como objectivo “introduzir as ciências sociais e os processos antropogénicos no conhecimento multidisciplinar sobre o cluster do mar e os espaços litorais complementando e criando sinergias com as ciências naturais e tecnológicas e as engenharias”.

Nota da Câmara Municipal refere que o curso terminou com um Boot Camp, em que os docentes da pós-graduação levaram os formandos até ao Cabedelo, na embarcação eléctrica que se encontra a efectuar a travessia do Mondego, onde logo tiveram uma visita guiada por Eurico Gonçalves a uma escola de Surf local. A manhã terminou na Ilha da Morraceira, no Viveiro da “Joaquim da Fonte”, produtor de ostras.

De tarde rumaram à Salina do Corredor da Cobra (Núcleo Museológico do Sal), para depois regressarem à margem norte, a Buarcos, para uma visita ao Núcleo Museológico do Mar e à exposição temporária “Farol do Cabo Mondego – 100 anos”, finalizando o dia com um percurso pedonal pela Fortaleza de Buarcos.