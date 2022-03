Filarmónica do Paião festeja amanhã 164 anos

Amanhã, domingo, várias actividades sublinham o 164.º aniversário da Sociedade Filarmónica Paionense, nomeadamente um concerto, às 16 horas, que antecede a sessão comemorativa da data.

Presentemente, a Filarmónica do Paião possui 40 músicos e, com o seu maestro Hugo Costa, “mantém os seus valores, independentemente de todas as dificuldades e problemas inerentes, o certo é que a colectividade sobrevive adaptando-se à mudança dos tempos e das vontades, numa teimosia e resiliência que fazem desta colectividade, a casa da música, como afectuosamente lhe chamamos, um pólo de cultura e arte na comunidade do Paião”, acrescenta Ana Bela Santiago.

Dentro das suas instalações funciona ainda uma Academia de Música, a Vibratto, com 32 alunos, privilegiando os instrumentos de sopro, percussão, piano e cordas, um grupo de animação de rua, a Street Band e uma Orquestra Ligeira. Para além da música, “possuímos dois grupos de teatro, o Animarte, teatro adulto, e o teatro infanto-juvenil, com provas dadas, estando este com ensaios para o novo musical “O Principezinho”, e o outro com a revista em cena, “Risotto da Alegria”, para integrar as Jornadas de Teatro Amador da Lions Clube, no dia 6 de Maio. Temos ainda um Grupo de Cavaquinhos, com 22 elementos”.

Durante a semana há ainda aulas de zumba e TaiChi, para seniores, sendo esta actividade apoiada pela Junta da Freguesia local.