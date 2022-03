Hospital fez 50 anos como Distrital

Com a inauguração, de ontem de manhã, do novo bloco operatório e o lançamento, à tarde, no Auditório Municipal, de um livro sobre a sua história, o Hospital Distrital da Figueira da Foz assinalou 50 anos sobre a data em que foi elevado à categoria de Distrital.

Refira-se que o antigo Hospital da Misericórdia, criado em 1844, e a maternidade da Casa da Mãe, fundada por Bissaya Barreto em 1947, juntaram-se e, em 1974, após a revolução dos 25 de Abril, começaram por tentar (conseguindo pouco tempo depois) transferir as suas instalações, juntando estas valências, para as instalações já construídas e encerradas na Gala.

Hoje, o Hospital Distrital da Figueira da Foz é uma referência na inovação e tecnologia, incluindo na Telemedicina, “e prepara futuro”, conforme refere Manuel Teixeira Veríssimo, presidente do conselho de administração daquela instituição hospitalar.