Dez de Agosto cumpre tradição da Queima do Judas

A Sociedade Filarmónica Dez de Agosto vai realizar no próximo dia 16 de Abril, Sábado de Aleluia, a tradicional Queima do Judas, a decorrer a partir das 12 horas no Largo de São João do Vale.

Esta recuperação da tradição está aberta a todo o público, “embora as crianças sejam privilegiadas com a distribuição de guloseimas”, diz fonte da direcção da colectividade.

Por outro lado, no próximo dia 23, às 20:30 horas, na sede da Dez de Agosto, na Rua das Rosas, 45, realiza-se uma assembleia geral ordinária da Dez de Agosto para apresentação, apreciação e votação do relatório e contas e do parecer do Conselho Fiscal do período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021.

Sabe-se que continuam abertas as inscrições para todos os que queiram integrar o novo grupo de cantares, sob a direcção de Edgar Freitas. As inscrições para este grupo, que visa divulgar velhas canções dedicadas à Figueira, devem ser feitas na sede daquela colectividade da Figueira da Foz.