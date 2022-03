Serviço Meo vai chegar a todo o concelho da Figueira da Foz até final do ano

O concelho da Figueira da Foz terá até ao final do ano uma taxa de cobertura do serviço Meo de 100% na rede móvel e de 98% na rede fixa e de fibra óptica, revelou o presidente da Câmara.

Segundo Pedro Santana Lopes, trata-se de um investimento de dois milhões de euros, a começar em Setembro e a terminar em Dezembro, “uma excelente notícia”.

“Permite ter todo o concelho coberto por rede móvel e também a cobertura por fibra óptica e rede fixa da parte da Altice/Meo”, salientou o autarca, referindo que, actualmente, a taxa de cobertura é de 78%.

De acordo com presidente do município, vão ser instaladas quatro novas torres em Buarcos/São Julião, Lavos, São Pedro e Quiaios.

“O problema da Borda do Campo ficará resolvido, embora haja aqui umas zonas na extremidade do concelho que estão abrangidas por outros planos de investimento com outros concelhos”, disse.

Santana Lopes adiantou ainda que a Altice, detentora do serviço Meo, vai realizar na Figueira da Foz a sua Corrida Solidária anual, no dia 4 de Junho.

A prova, que costuma reunir milhares de pessoas, tem como madrinha a antiga maratonista e campeão olímpica Rosa Mota, e conta com a participação musical de Tony Carreira.