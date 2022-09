Figueira tem novo capitão do Porto

Pedro Cervaens Costa é o novo capitão do Porto da Figueira da Foz e comandante local da Polícia Marítima.

A cerimónia de tomada de posse do novo capitão do Porto realizou-se esta manhã na Estação de Salva-Vidas, no Cabedelo.

Presidida pelo contra-almirante Noronha Bragança, a cerimónia contou com a participação de entidades militares e civis, entre as quais os autarcas da Figueira da Foz e Cantanhede, Pedro Santana Lopes e Helena Teodósio bem como vereadores em representação dos municípios de Pombal, Leiria e Mira que integram a área territorial de jurisdição desta estrutura.

Pedro Cervaens Costa sucede no cargo a João Marques Antunes.