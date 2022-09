Detido por agressão e injúrias a agente da Polícia

Um homem foi detido no sábado, na Rua das Cantarinhas, em Buarcos, por agressão e injúrias a um agente de autoridade, anunciou hoje a PSP.

“Com a informação de que no entroncamento da Rua das Cantarinhas com a Rua Capitão Salgueiro Maia, se encontrava uma viatura imobilizada na faixa de rodagem, com um indivíduo no seu interior que aparentemente se encontrava a dormir, prontamente nos deslocamos para o local”, referiu a PSP num comunicado.

A PSP ao chegar ao local constatou a veracidade da informação, e ao confrontar o “indivíduo com o descrito, este no imediato saiu para o exterior da viatura e começou a injuriar os policias dando um empurrão num” deles.

Considerando os factos, o homem de 32 anos foi detido.