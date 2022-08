O Figueira Jazz Fest marca a sua 3.ª edição nos dias 1, 2 e 3 de Setembro, trazendo artistas portugueses de géneros musicais diversos ao Centro de Artes e Espectáculos (CAE), apresentando uma experiência “inédita e irrepetível”.

O festival arranca no dia 1 de Setembro com João Cabrita, The Legendary Tigerman, Samuel Úria e Selma Uamusse, combinando os diversos estilos numa interpretação dos temas do disco CABRITA, baseado no seu nome próprio, celebrando os 33 anos de carreira deste artista. Para além dos convidados, Cabrita será acompanhado por três saxofonistas André Murraças, João Capinha e Gonçalo Prazeres; pelo baterista Filipe Rocha e pelo multi-instrumentista João Rato nas teclas e na guitarra.

No dia 2 de Setembro, o palco será ocupado pelos LST – Lisboa String Trio e pela convidada Teresa Salgueiro, que irá culminar numa mistura entre o jazz e o fado, num cruzamento de “géneros e repertórios, criando a partir dessa fusão de estilos um momento ímpar.”

Para encerrar as festividades, o terceiro e último dia do evento contará com a presença de Mário Laginha e Pedro Burnester, que irão tocar a poética música de Bernardo Sassetti, “parceiro de tantas horas em vários palcos do mundo”, onze anos depois da sua prévia actuação em conjunto. Para além de obras de Bernardo Sassetti, tocarão ainda (o próprio) Laginha, Piazzola e Ravel.

Todos os espectáculos terão lugar no Grande Auditório do CAE, pelas 22 horas. Os bilhetes estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline, ao preço de cinco euros (diários) e dez euros (passe para os 3 dias).