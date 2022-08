No dia 21 de Agosto foi realizado o 1º Passeio de tractores, em Maiorca, pela Rota dos Arrozais, em que participaram 38 tractores e cerca de uma centena de pessoas, culminando numa experiência ao ar livre em combinação com a cultura gastronómica do Baixo Mondego.

Foram ainda distribuídos prémios, em quatro diferentes categorias, destacando o tractor mais pequeno, o mais antigo, o que percorreu maior distância e o melhor enfeitado.

(Foto de João Freitas)