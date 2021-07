Figueira da Foz passa a concelho de risco elevado

A lista de municípios em risco elevado divulgada hoje pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante a conferência de imprensa relativa à reunião semanal do Conselho de Ministros, em Lisboa, passou a incluir a Figueira da Foz e outros 15 concelhos de Portugal Continental.

Como consequência desta decisão, a Figueira da Foz passa a ser regida pelas restrições impingidas pela Direcção-Geral de Saúde (DGS), acomodadas ao actual nível de risco, voltando a ser imposto que:

Limitada a circulação na via pública a partir das 22h30;

Restaurantes podem funcionar até às 22h30. Às sextas-feiras a partir das 19h00 e aos sábados, domingos e feriados durante todo o dia, o acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo. A limitação do número do número de pessoas por mesa mantém-se: máximo de 6 pessoas por mesa no interior e de 10 pessoas por mesa na esplanada;

Exigência de teste negativo ou certificado digital para o acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local;

Teletrabalho obrigatório quando as actividades o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30 (no interior, com um máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada, 10 pessoas por grupo);

Espectáculos culturais até às 22h30;

Casamentos e batizados com 50% da lotação;

Comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços até às 21h00;

Permissão de prática de todas as modalidades desportivas, sem público;

Permissão de prática de actividade física ao ar livre e em ginásios;

Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela DGS;