Semana das Filarmónicas Figueirenses espalha música e animação pela cidade

Começando hoje e até dia 18 de Julho, das 17h30 às 23h, as nove filarmónicas do concelho vão actuar pelas ruas e marginais da Figueira da Foz, dando continuidade às animações de verão com um formato que alia diferentes temáticas à itinerância, por forma a evitar aglomerações e priorizando a segurança de todos.

Ao longo destes três dias vão ser realizadas 14 actuações diferentes, participando nesta iniciativa a Sociedade de Instrução e Recreio de Lares; a Sociedade Filarmónica Paionense; a Sociedade Musical e Recreativa de Alqueidão; a Associação Musical União Filarmónica Maiorquense, a Sociedade Filarmónica Figueirense, a Casa do Povo de Quiaios – Sociedade Filarmónica Quiaense; a Sociedade Musical e Recreativa, Instrutiva e Beneficente Santanense; a Sociedade Boa união Alhadense e a Sociedade Artística Musical Carvalhense.