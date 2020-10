Farmácias com vacinas da gripe esgotadas

O Governo disponibilizou 10 mil doses de vacinas da gripe para os profissionais das farmácias comunitárias no início desta semana, completando assim a primeira tranche da segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe, que incluiu o alargamento da vacinação gratuita a pessoas com 65 ou mais anos e pessoas com doenças crónicas. Contudo, esta quantidade mostrou ser insuficiente.

“A primeira tranche conteve uma quantidade inferior à de resposta necessária” – disse Rui Carvalhinho, técnico de farmácia da Farmácia Soares, ao jornal O Figueirense. Devido à pandemia e à preocupação pública com a actual época gripal, Rui Carvalhinho contou-nos que as doses que a farmácia recebeu esgotaram pouco depois de serem entregues. “Cada farmácia recebeu cerca de 30 a 40 doses de vacina contra a gripe, a procura é muito superior à oferta”, declarou o técnico de farmácia enquanto nos mostrava várias folhas com registo de inúmeras reservas para encomendas.

Andreia Santos, da Farmácia Faria, concordando com a problemática desta situação, confirmou ao nosso jornal de que também já não tinham mais doses. “Não podemos fazer nada se não esperar”, disse Andreia, referindo-se à reposição das vacinas com a segunda tranche, que apenas tomará início no próximo mês. “Até chegarem mais vacinas, não há nada que possamos fazer”.

Habitualmente, a campanha de vacinação começa apenas em 15 de Outubro, mas este ano arrancou mais cedo devido à pandemia de covid-19. O SNS comprou este ano mais de dois milhões de vacinas da gripe a duas empresas diferentes, por concurso público, mas todas as vacinas são iguais. Na primeira fase, estiveram disponíveis 350 mil doses.