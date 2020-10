Filme do Turismo Centro de Portugal vence grande prémio do Festival Art&Tur

O filme “A Vida é Agora”, do Turismo Centro de Portugal, é o grande vencedor da competição nacional da 13.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Turismo – Art&Tur, realizado em Viseu, foi hoje anunciado.

O filme, produzido pela Slideshow para o Turismo Centro de Portugal, venceu o grande prémio destinado à melhor produção portuguesa em competição no evento que decorreu entre terça-feira e sexta-feira.

“A Vida é Agora”, realizado por Simão Lopes e Tiago Cardoso (Slideshow), “é um sinal de esperança e renascimento, gerado em plena pandemia”, adianta o Turismo do Centro em comunicado enviado à agência Lusa.

O júri distinguiu o mesmo filme com o 1.º lugar nas categorias “Responsabilidade Social” e “Destinos – Regiões” (competição nacional) e com o 2.º lugar no grupo “Destinos – Regiões” (competição internacional).

Durante os quatro dias do Art&Tur foram exibidos 72 filmes (escolhidos entre 295 que concorreram).