Câmara da Figueira ser iluminada de azul em prol de campanha europeia

A fachada da Câmara Municipal da Figueira da Foz vai ser iluminada, amanhã, dia 24 de Outubro, com a cor oficial das Nações Unidas (azul), assinalando o 75º aniversário desta organização europeia, em prol da adesão do município à campanha “Turn Europe UN Blue”.

O município da Figueira da Foz foi um de 30 municípios nacionais que aderiu a esta iniciativa, promovida pelo Centro de Informação Regional da ONU para a Europa Ocidental (UNRIC) com o apoio do subsecretário-geral da ONU Fabrizio Hochschild, conselheiro especial do secretário-geral para as Comemorações dos 75 anos das Nações Unidas, do Governo de Portugal e da Associação Nacional dos Municípios.