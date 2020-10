Detidos por cumprimento do mandado de detenção

Anteontem pelas 9h45, na Rua do Chalet na Figueira da Foz, um homem de 23 anos foi detido pela PSP, “dado pender sobre o mesmo um mandado de detenção para ser presente a autoridade judicial competente”. O detido foi acusado da prática do crime de violência doméstica. Ficou proibido de contactar o com a vítima e foi-lhe aplicado um dispositivo electrónico para monitorizar os seus movimentos.

Também no mesmo dia, cerca das 16h10 na Rua da República, um homem de 21 anos, foi detido para cumprimento de 210 dias de pena de prisão efectiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Coimbra.

O detido foi condenado por ser o autor de diversos crimes de furto, ocorridos na cidade.