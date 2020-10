Equipa sénior de basquetebol do Ginásio Figueirense em isolamento

Os 12 jogadores da equipa sénior de basquetebol do Ginásio Clube Figueirense (GCF) estão em isolamento profilático, depois de terem sido confirmados dois casos de infecção pelo novo coronavírus, disse à Lusa fonte do clube da Figueira da Foz.

O isolamento profilático da equipa que disputa o campeonato da Proliga, segunda divisão do basquetebol português, foi concretizado este domingo, depois de dois jogadores terem testado positivo para o Sars-Cov-2 durante o fim de semana.

No sábado, por precaução, e já com quatro atletas em isolamento, o GCF tinha acordado com o Sampaense o adiamento do jogo entre ambos, agendado para esse dia, o que se verificou.

A presidente da direcção do GCF, Ana Rolo, disse à agência Lusa que o clube quis adiar o jogo por “estar em causa a saúde pública”, mesmo perante a recusa da federação, já que, dos quatro jogadores do grupo inicial, três treinaram com os restantes colegas na quinta e sexta-feira.

“Quer o Ginásio fosse penalizado ou não, foi o que decidimos fazer. E hoje acabamos por confirmar que foi o mais acertado”, argumentou.

A dirigente do CGF contou que um primeiro jogador – que está lesionado e foi operado à clavícula há cerca de duas semanas, no hospital distrital – jantou com três colegas após ter tido alta hospitalar.

Na sexta-feira, depois de ter perdido o olfacto (um dos sintomas de infecção pelo novo coronavírus), acabou por fazer o teste, que deu positivo, levando ao isolamento profilático do grupo.

Após mais um teste positivo no grupo inicial, cujo resultado foi conhecido este domingo, os restantes oito jogadores da equipa sénior foram também colocados em isolamento profilático.

No total, estão em isolamento 12 jogadores, com idades entre os 18 e os 46 anos, adiantou Ana Rolo.

Três jogadores – um de nacionalidade portuguesa, um britânico e um com dupla nacionalidade alemã e norte-americana -, que residem em quartos no pavilhão do clube, foram hoje transferidos para um ‘bungalow’ no parque municipal de campismo da Figueira da Foz, cedido para o efeito pela autarquia local, sendo acompanhados, ao nível da alimentação, pelo GCF e pelos serviços da Misericórdia-Obra da Figueira.

“Fundamentalmente, não havia como não ir [ajudar]. A Câmara Municipal, neste caso concreto, como noutros, tem feito tudo para que a pandemia se propague o mínimo possível”, disse à Lusa Carlos Monteiro, presidente do município da Figueira da Foz.

“Ou nós dávamos esta solução ou então estávamos a inviabilizar que dezenas ou centenas de atletas pudessem praticar desporto [no pavilhão do GCF]. Embora tenhamos de ter todos os cuidados para evitar que a pandemia se propague, também é importante que, dentro da regras da Direcção-Geral da Saúde, se continue a praticar atividade física”, argumentou o autarca.

Na segunda-feira, as instalações do Pavilhão Galamba Marques, sede do Ginásio Figueirense, serão alvo de uma ação de desinfecção, para que os atletas de várias modalidades para além do basquetebol possam regressar aos treinos “em segurança e cumprindo todas as determinações da autoridade de saúde”, acrescentou Ana Rolo.