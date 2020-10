Costa de Portugal sob aviso amarelo devido à agitação do mar

Toda a costa de Portugal continental e da Madeira estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão com aviso amarelo até às 00:00 de terça-feira.

Para hoje está previsto no continente períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado nas regiões Centro e Sul a partir da tarde.

A previsão aponta também para aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral até meio da manhã, sendo mais prováveis nas terras altas e possibilidade de queda de neve acima de 1.200/1.400 metros até ao início da manhã.