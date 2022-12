Faleceu Maria Manuel Viana

Faleceu hoje, aos 67 anos de idade, a escritora e tradutora figueirense Maria Manuel Viana, filha do antigo professor Luís Marcos Viana. Formada em Filologia Românica, foi professora do ensino secundário durante 35 anos na Figueira da Foz, em Castelo Branco e em Lisboa. Passou também pela vida política, tornando-se deputada pelo Partido Socialista, vereadora da cultura e coordenadora do Gabinete para a Igualdade.

Maria Manuel Viana deixou várias traduções de livros espanhóis e diversas obras literárias, como os romances “A Paixão de Ana B.” (2002), “A Dupla Vida de Mª João” (2006), “Damas, Ases e Valetes” (2007), entre outros.