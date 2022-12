João de Barros assinalou Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

O Grupo de Educação Física da Escola de Ensino Básico João Barros organizou uma série de jogos e actividades de Boccia, no âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado a dia 3 de Dezembro, com o objectivo de “promover uma escola inclusiva, fomentando o respeito pela diferença.”

Nota daquela escola adiantou que o jogo de Boccia “tornou-se numa modalidade Paralímpica em 1984, nos jogos de Nova Iorque, e é considerada a modalidade principal para atletas portadores de paralisia cerebral.”