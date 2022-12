A Escola Básica João de Barros recebeu a primeira equipa de Andebol em Cadeira de Rodas da Figueira da Foz, dinamizando jogos e actividades para os atletas no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

Esta equipa surgiu na sequência do protocolo assinado entre a Associação Portuguesa de Deficientes (APD) – Delegação local da Figueira da Foz, a Câmara Municipal da Figueira da Foz e o Centro de Medicina e Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais.