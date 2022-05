Espetáculo com Joaquim Monchique

O Grande Auditório do Centro de Artes e Espectáculos (CAE) recebe no dia 14 de Maio, às 21h30, o espectáculo “Paranormal”, de Miguel Falabella, com Joaquim Monchique.

“O monólogo mais visto da história do teatro português – com 200 apresentações e 100 mil espectadores – está de regresso numa nova versão. Em ‘Paranormal’, Joaquim Monchique convida-o a fazer parte de uma sessão espírita colectiva, onde encarna 16 personagens diferentes naquele que é dos maiores êxitos da comédia em Portugal dos últimos anos”, referiu o CAE.

Os bilhetes, a 10 euros, estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.