Oficinas didácticas no Caras Direitas

No dia 11 de Maio, realiza-se no Grupo Caras Direitas, às 16h30, uma sessão da oficina didáctica de tipo formativo de curta “Pedagogia poética e escritas do Mar“, dinamizada pelo escritor José António Gomes.

De acordo com a Câmara Municipal, a sessão é gratuita, dirigida a educadores de infância e docentes do 1.º e 2.º ciclos (Português), tem a duração de três horas e como ponto de partida o livro ‘Poucas letras, tanto mar’, da autoria de João Pedro Mésseder, com ilustrações de Ana Biscaia”.

As inscrições devem ser realizadas até sábado (são limitadas a 25 pessoas) através de servico.educativo@cm-figfoz.pt ou flagrantetitulo@gmail.com.

Esta é uma iniciativa do Município da Figueira da Foz e Flagrantetítulo – Associação Cultura, que, enquanto parceiros activos do programa educativo do Ministério do Mar “Escola Azul” (implementado no concelho da Figueira desde 2019, em quatro estabelecimentos de ensino), associam-se, uma vez mais, para promover a literacia sobre os oceanos.