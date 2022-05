Programa cultural “Maio é Museu!” dedicado às máscaras

A 10.ª edição do ciclo de programação cultural “Maio é Museu!”, na Figueira da Foz, que se realiza de 6 a 29 de Maio, tem como tema principal as máscaras e os mascarados, foi hoje anunciado.

A programação – que vai decorrer Museu Municipal Santos Rocha e Núcleos Museológicos do Mar e do Sal e Núcleo de Arte Contemporânea Laranjeira Santo – mantém a aposta na diversidade de iniciativas e de públicos, refere o município, em comunicado.

“A programação inclui, nomeadamente, actividades em torno da temática da máscara e dos mascarados, numa perspectiva antropológica alargada, onde cabem inúmeras formas de expressão artística, como a música, a dança, o cinema”, refere a nota.

O evento prevê também assinalar algumas datas comemorativas, como o aniversário da fundação do Museu Municipal Santos Rocha, do Dia Nacional do Azulejo e do aniversário do nascimento do Maestro David de Sousa (todos no dia 6), da Noite Europeia dos Museus (dia 14), do Dia Internacional dos Museus (dia 18) e do 19.º aniversário do Núcleo Museológico do Mar (dia 29).

A iniciativa tem início sexta-feira, com actividades para a comunidade escolar e público em geral, com o período da manhã dedicado ao azulejo e a parte da tarde reservada a David de Sousa, estando prevista a realização, em parceria com o Conservatório de Música David de Sousa (CMDS), de uma palestra e um momento musical.

Nos dias 7, 14 e 21 de Maio vai decorrer o Curso de Construção de Cabeçudos e Gigantones, dinamizado pelos Gaiteiros da Ponte Velha, e no dia 14, pelas 15 horas, será ainda exibido o documentário “A Máscara de Cortiça”, de Tiago Cerveira, seguido de uma palestra com o realizador, no Auditório João César Monteiro, no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz.

À noite, o Museu Municipal Santos Rocha abre as portas ao público, pelas 21h30, para uma visita teatralizada, dançada e musicada pelo Conservatório de Música David de Sousa.

As tardes dos dias 11, 18 e 25 de Maio serão dedicadas ao Ciclo de Cinema “Máscaras“. A 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, o Núcleo Museológico do Sal promove uma oficina de rodilhas para o público em geral.

A 21 de Maio, entre as 14 e as 16 horas, o Museu Municipal Rocha Santos acolhe uma oficina de danças tradicionais, dinamizada pela secção de dança dos Gaiteiros da Ponte Velha e, à noite, realiza-se uma arruada de cabeçudos e gigantones, que arranca do Castelo Engenheiro Silva.

O programa “Maio é Museu!“ inclui também, no dia 22, no Museu Municipal Santos Rocha, uma “Partilha de saberes e sabores“, que vai juntar o saber dos moleiros ao saber dos marnotos e os sabores da farinha aos da salicórnia“, numa parceria com a Mó Gândara- Associação Cívica de Defesa dos Moinhos e do Ambiente.

No mesmo dia, pelas 16 horas, o Auditório Municipal será palco da sessão de estreia da curta-metragem “Laranjeira Santos, um menino de 91 anos que continua a sonhar”, realizada por Guilherme de Bastos Lima, e que contará com a presença do mestre escultor Laranjeira Santos.

O Núcleo Museológico do Mar promove, ao longo do mês, actividades para o público escolar, com destaque para a sessão de “Histórias com Ciência”, no dia 28.

O ciclo cultural “Maio é Museu!” encerra no dia 29, com um conjunto de actividades comemorativas do aniversário do Museu Municipal Santos Rocha, cujas actividades e entradas durante o mês de Maio são gratuitas.

O Núcleo de Arte Contemporânea Laranjeira Santos, que integra a programação pelo segundo ano consecutivo, dinamiza duas oficinas: “Cortes no Museu”, no sábado, dirigida ao público em geral, e “Quando a Música Toca”, uma oficina de arte e música para famílias com crianças dos 6 aos 10 anos, no dia 15 de Maio.