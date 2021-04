O distrito de Coimbra está hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva ou aguaceiros, localmente fortes e que poderão ser acompanhados de trovoada, entre as 12h00 e as 21h00, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A previsão aponta para céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes a partir da tarde, sendo por vezes localmente fortes e acompanhados de trovoada.