Surf No Crowd na região

Dias 5, 12 e 19 de Junho são as datas marcadas para as três edições do evento Caravana Surf No Crowd, uma iniciativa promovida pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra que decorre nos municípios de Cantanhede, Figueira da Foz e Mira, “onde o surf se faz longe das multidões e perto das melhores ondas”, diz a organização.

O projecto “Surf No Crowd” tem como objectivo potenciar a prática de surf e outros desportos náuticos nas praias da região de Coimbra, sobretudo nas suas vertentes não profissionais. Para além de reunirem condições para estas práticas, as praias são menos concorridas, permitindo assim a plena fruição destas actividades náuticas.

Estão anunciadas três edições do evento “Caravana Surf No Crowd” para as seguintes datas e locais: dia 5 de Junho na Praia da Tocha, concelho de Cantanhede; 12 de Junho nas praias de Mira e Poço da Cruz, terminando a 19 de Junho nas praias da Cova Gala e Hospital.

A “sustentabilidade e responsabilidade social”, a “harmonia com a natureza” e o “desporto para todos” são os motes propostos de forma a promover, “não só as praias e as ondas da região, mas também realçar as características únicas de cada território dentro de um destino completo que proporciona uma experiência única e multifacetada para quem procura um destino calmo e sereno”.

Salvaguardando as condições e recomendações de segurança, todas as actividades serão de participação limitada e sujeitas a inscrição prévia. Mais informações serão entretanto divulgadas nas páginas oficiais do projecto nas redes sociais do Facebook e Instagram.