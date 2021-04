Os alunos do curso Técnico de Turismo, da Escola Profissional da Figueira da Foz, participaram no Encontro Nacional de Estudantes de Turismo, um evento digital organizado em conjunto com o Fórum Turismo e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viana do Castelo.

Durante dois dias, os participantes “tiveram oportunidade de ouvir testemunhos de pessoas influentes na área do Turismo”.

O evento terminou com a Feira de Capacitação e Inovação.