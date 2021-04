Figueira da Foz promove literacia científica e leitura

A Câmara da Figueira da Foz está empenhada em promover a literacia científica e a leitura através da “Biblioteca Fora de Portas – LER EM CASA”, iniciativa no âmbito do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, assinalado a 23 de Abril.

A iniciativa foi promovida pela Biblioteca Pedro Fernandes Tomás em colaboração com a Associação dos Amigos do Convento de Santa Maria de Seiça (SMS), no âmbito do Projecto Rios.

O projeto “Biblioteca Fora de Portas – LER EM CASA” tem como objectivo “promover literacia científica e a promoção da leitura junto do público em geral”, lê-se em nota divulgada no ’site’ do município da Figueira da Foz.

A iniciativa consiste na “organização de “caixas” de documentos (livros, revistas, DVD) do fundo documental da Biblioteca Municipal, que abordam temáticas ligadas à ciência e ao património cultural local, que irão circular em regime de empréstimo domiciliário, junto das famílias que habitam na proximidade da Ribeira de Seiça”.

No âmbito do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, vai ser entregue a “primeira caixa a uma família residente na localidade de Casenho, freguesia do Paião”, lê-se em nota.

Após a entrega da caixa a título de empréstimo domiciliário, pelo período de duas semanas, regressa à biblioteca onde ficará de quarentena.

Quando a primeira caixa for recolhida, será entregue, nos mesmos moldes, uma segunda caixa a outra família.

As caixas vão ter ainda uma “ficha para avaliação da acção”, com o intuito de recolher a opinião dos participantes sobre a iniciativa, bem como as suas preferências de leitura, para que posteriormente a biblioteca possa melhorar o projecto de acordo com as expectativas do público.

Os interlocutores do Município junto das famílias e da comunidade serão elementos da Associação dos Amigos do Convento de Santa Maria de Seiça que habitam nas proximidades.