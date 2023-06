Crianças de várias nacionalidades experimentaram surf no Cabedelo

No dia 25 de Junho foi realizada a 2.º edição da Intercultural Surf for Kids, iniciativa solidária que consistiu numa experiência de batismo de surf, onde se reuniram crianças de diferentes nacionalidades e com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos, residentes no concelho da Figueira da Foz.

A actividade decorreu na Praia do Cabedelo, São Pedro, reunindo cerca de 200 pessoas, que incluíram elementos da organização, monitores de surf, estagiários da Escola EB2/3 de Montemor-o-Velho do Curso Profissional Técnico de Desporto, voluntários, crianças e pais. Depois do exercício no mar, foi organizado um almoço de convívio com gastronomia das diferentes nacionalidades presentes: portuguesa, brasileira, ucraniana, moçambicana e nepalesa.

O Intercultural Surf for Kids é uma organização da sociedade civil que tem como promotores a Associação de Desenvolvimento Mais Surf (ADMS) e da Associação de Marketing e Promoção Turística (AMPT).