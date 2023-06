Museu Municipal apresentou resultados de investigação em Lisboa

Decorreu, nos dias 22 e 23 de Junho, no Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa, o “Encontro Internacional TRANSMAT – IN2PAST”, subordinado ao tema “Documentar Colecções Não-Europeias”, no qual o Museu Municipal Santos Rocha (MMSR) participou com comunicações dos seus técnicos e da bolseira que integram o projecto.

Com a apresentação dos trabalhos elaborados, o objectivo foi o de enriquecer a história das colecções centenárias deste espaço museológico, procurando gerar novos diálogos e renovadas relações com outras instituições museológicas, académicas e científicas, criando dinâmicas e oportunidades futuras para o Museu Municipal Santos Rocha.

Financiado pela Fundação para Ciência e Tecnologia, o projecto TRANSMAT pretende a

compilação e sistematização de dados académicos sobre a circulação de bens culturais

e das suas implicações culturais, sociais e políticas.