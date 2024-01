O passado dia 9 de Janeiro foi Dia de São Julião. A Igreja Matriz de São Julião celebrou a data com um sarau cultural e missa, solenizada pelo Grupo Coral David de Sousa.

As comemorações vão terminar no próximo domingo, dia 14 de Janeiro, com o Concerto de Reis na Igreja Matriz de São Julião, pelas 15h30, num tributo ao Santo Padroeiro com a participação da Filarmónica Figueirense.