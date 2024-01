Ginasista Jaime Santos conquista prata em Ténis de Mesa

A primeira edição do torneio de ténis de mesa “Cidade de Valongo”, pontuável para o Circuito de Veteranos da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, foi realizado na semana passada, no Pavilhão Municipal do Sobrado.

A representar a equipa do Ginásio, Jaime Santos conseguiu victórias contra Carlos Leitão (Millennium), Eduardo Francisco (Sporting Caldas) e José Castro (Sinapsa). Na meia final eliminou Francisco Filipe (Orfeão Valadares) e perdeu a final, por 2-3, para Joaquim Barbosa (Lusitânia Lourosa).