Veleiro espanhol resgatado do mar

A embarcação salva-vidas da Figueira da Foz, Patrão Moisés Macatrão, interveio anteontem à tarde numa missão para prestar auxílio a uma embarcação de recreio (veleiro) de bandeira espanhola, com uma pessoa a bordo que, pelo facto de ter uma avaria no motor, ficou com limitações na navegabilidade.

“O alerta foi dado através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, pelas 16h30, estando a referida embarcação, nessa altura, a cerca de 11 milhas náuticas a sudoeste do Porto da Figueira da Foz, tendo-lhe sido dadas instruções para aguardar a chegada da embarcação de modo a poder avaliar a situação”.

Pelas 18 horas, “a embarcação Patrão Moisés Macatrão após confirmar a degradação do motor, deu início ao reboque da embarcação sinistrada para o Porto da Figueira da Foz, tendo a operação de reboque terminado pelas 20 horas, com ambas as embarcações em segurança e atracadas na Marina da Figueira da Foz”.