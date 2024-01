Figueirense Daniel Jordão na disputa do Rali Dakar

A 46.ª edição do Rali Dakar arrancou no dia 5 de Janeiro. A prova conta com 778 inscritos, divididos pelas oito categorias, sendo que na categoria SSV o país está a ser representado por Mário Franco e pelo seu navegador, o figueirense Daniel Jordão.

A dupla da equipa Franco Sport estreou-se na competição ao volante do veículo Yamaha YXZ 1000R Turbo T3 e juntos irão percorrer quase 8000 quilómetros (km), dos quais 4.727 km são de especiais cronometradas, num prólogo com 12 etapas e 14 dias de corridas.