Entre Julho e Agosto estão previstos vários concertos musicais no redondel do Coliseu Figueirense. No ano que assinala 125 anos, o recinto acolhe vários espectáculos com nomes como Cuca Roseta, Raminhos, Fernando Pereira, entre outros.

Dia 22 de Agosto vinca a efeméride com uma corrida de toiros, às 22 horas.

De autoria de Francisco Simões , está venda uma medalha comemorativa destes “125 anos de espaço polivalente ao serviço da Figueira”, diz Miguel Amaral da administração da praça.