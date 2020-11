Arménio vence xadrez na Figueira

O arménio Karen Grigoryan venceu a XIV edição do Torneio Internacional de Xadrez da Figueira da Foz Sabir Ali. “Num torneio competitivo Arménio Karen Gregoryan terminou empatado com a GM Nino Batsiashvili, da Geórgia, tendo beneficiado de melhor desempate tendo vencido assim o open figueirense que captou as atenções e redobrado interesse mundial por ter sido o único Open Internacional realizado neste dramático mês de Outubro assolado pela pandemia Covid-19”, diz a organização.

Nino Batsiashvili obteve um 2.º lugar tornando-se na primeira mulher a chegar aos prémios deste torneio com XIV anos de história.