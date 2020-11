O distrito de Coimbra está sob aviso amarelo devido à agitação marítima e vento, havendo a possibilidade das apresentaram alturas entre 4 a 5 metros e de se registarem rajadas até 75 km/h, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ainda de acordo com a informação prestada, os ventos fortes vão perdurar até ao final do dia, enquanto que a agitação marítima é prevista acalmar só na manhã do dia seguinte (4 de Novembro).

Foto de José António Teixeira