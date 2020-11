Universidade Sénior da Figueira suspende aulas presenciais

O agravamento da situação epidemiológica provocada pela pandemia da Covid-19 leva a Universidade Sénior da Figueira da Foz a suspender todas as aulas presenciais a partir de hoje segunda-feira, 2 de Novembro, por um período de 15 dias, na sequência da entrada em vigor de um confinamento parcial nos concelhos de alto risco, onde se inclui a Figueira da Foz.

Segundo nota da Direcção da instituição, estão em funcionamento aulas virtuais proporcionadas pela RUTIS, através do site https://www.seniorvirtual.pt/, cujo acesso é totalmente livre e gratuito. Se esta situação se mantiver, para além do período mencionado, a Direcção optará pelo ensino à distância, à semelhança do que aconteceu no segundo semestre do ano lectivo anterior.